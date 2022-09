The Handmaids’s Tale é renovada para sua sexta e última temporada

Under His Eyes! Os fãs do drama The Handmaid’s Tale foram pegos de surpresa na noite de quinta-feita (08), os principais nomes da série anunciaram a renovação da série para a sua última temporada, os atores também agradecem pelo apoio e amor dos fãs. A quinta temporada do drama distópico estreia na Hulu em 14 de setembro, a data de estreia da sexta e última temporada não foram divulgados.

O anúncio da sexta e última temporada foi feito nas redes sociais da série, os atores relembraram a jornada de Handmaid’s Tale. “Na primeira temporada não nascemos mais”, começa Amanda Brugel (Rita), Yvonne Strahovski (Serena Joy) continua: “Na segunda temporada, recuperamos o nosso nome”.

O. T. Fagbenle (Luke Bankole) relembra a terceira temporada: “Na terceira temporada, nos libertamos”, a protagonista Elizabeth Moss (June Osborn) diz: “Na quarta temporada, nós caçamos juntos”. A intérprete de Moira, Samira Wiley, cita o que os fãs constatarão na próxima temporada: “Na quinta temporada, você verá que alguns pecados não podem ser lavados”.

O anúncio é finalizado pelos atores Ann Dowd (Tia Lydia), Max Minghella (Nick Blaine), Bradley Whitford (Joseph Lawrence) e Sam Jaeger (Marl Tuello) anunciando a sexta e última temporada. The Handmaid’s Tale estreou em abril de 2017 sendo baseada no romance distópico homônimo de 1985 da autora canadense Margaret Atwood, as quatro temporadas da série estão disponíveis no Paramount+ e na Globoplay.

The Handmaid’s Tale divulga novo trailer da quinta temporada O trailer começa com a Tia Lydia (Ann Dowd) dizendo as Aias que existem consequências em desobedecer a Deus. A quinta temporada de The Handmaid’s Tale acompanha as consequências do assassinato do Comandante Waterford (Joseph Fiennes) para June Osborn (Elizabeth Moss) enquanto ela redefine sua identidade e propósito. A série também mostrará a influência de Gilead crescendo no Canadá e a nova posição de Serena Joy (Yvonne Strahovski) no Canadá.

