The Killers leva público ao delírio em dois shows lotados no Canadá

A banda norte-americana The Killers fez um fim de semana de shows no Canadá, com apresentações em Toronto, nessa sexta (23/9), e em Montreal, nesse sábado (24/9). Segundo a imprensa local, os shows contaram com lotação máxima, empolgaram o público das cidades e marcaram a nova fase do grupo de indie rock.

Logo no começo do show – após a apresentação de My Own Soul’s Warning, seguida de Enterlude, e o hit When You Were Young –, Brando Flowers vibrou que as regras de isolamento da Covid-19 estão sendo flexibilizadas. A pandemia atrasou em dois anos as turnês da banda.

“Não tem isolamento esta noite. É um evento para espalhar, estamos compartilhando a paz, o amor e o rock n’roll”, avisou o showman, segundo relato da imprensa canadense, para delírio do público.

“A realização de que eu realmente estava vendo minha banda favorita ao vivo só ocorreu quando eles pisaram no palco. Brandon e Ronnie mostraram muita energia e deram tudo no show. Todos os fãs cantaram as músicas juntos, com muito entusiamos. Não posso esperar por outra apresentação, com certeza irei”, escreveu um fã, nos comentários do show.

Participação especial Nos dois shows, o The Killers cantou setlist parecido, misturando faixas dos discos atuais (Imploding the Mirage e Pressure Machine) com clássicos da banda, como Human, Somebody Told Me e Mr. Brightside. Esta última, inclusive, contou a com a participação de Johnny Marr.

O icônico fundador do The Smiths, ao lado de Morrisey, cantou outras oito músicas, em participação mais que especial na apresentação.

Confira o setlist do The Killers nos shows do Canadá:

1. My Own Soul’s Warning

2. Enterlude

3. When You Were Young

4. Jenny Was a Friend of Mine

5. Smile Like You Mean It

6. Shot at the Night

7. Cody

8. Human

9. Somebody Told Me

10. Fire in Bone

11. Boy

12. For Reasons Unknown

13. A Dustland Fairytale

14. The First Time Ever I Saw Your Face

15. Runaways

16. Read My Mind

17. Dying Breed

18. Caution

19. All These Things That I’ve Done

20. Spaceman

21. Stop Me If You Think You’ve Heard This One Before (The Smiths cover) (com Johnny Marr)

22. Mr. Brightside (com Johnny Marr)

