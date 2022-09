The Killers segue no ranking da Billboard após 20 anos de carreira

Com 20 anos de trajetória, The Killers segue mais atual que nunca. O novo single da banda norte-americana, Boy, atingiu o primeiro lugar na parada Alternative Airplay da Billboard, com apenas quatro semanas desde o seu lançamento. Com o feito, a banda comandada por Brandon Flowers bate o próprio recorde, conquistado com Mr. Brightside, de 2004.

Boy quebra o jejum de inéditas do grupo desde Pressure Machine, de agosto de 2021, e foi apresentada ao público pela primeira vez no festival Mad Cool, em Madri. Apesar do lançamento “tardio”, o vocalista Flowers revelou em entrevista que a canção foi escrita bem antes do último álbum.

“Foi a música que me levou de volta para casa e foi uma espécie de impulso para escrever Pressure Machine. O interessante é que ela simplesmente não entrou no álbum – mas sua ausência não é um reflexo da qualidade da música. Foi uma decisão estética manter isso fora do registro”, explicou Brandon, em entrevista recente à NME.

Sobre sintetizadores em cores neon e a guitarra principal de Dave Keuning, Brandon Flowers canta: “E quando você estiver em uma borda/ Por favor, desça, garoto”. O trecho, ainda segundo o vocalista, é uma mensagem para os filhos buscarem a própria paz.

A nova faixa dançante chegou ao Youtube com um videoclipe. Nele, a banda se encontra em uma floresta remota enquanto uma figura parecida com um espectro galopa em cima de um cavalo. Assista:

Show no Brasil Em breve, os fãs da banda vão poder conferir Boy e outros sucessos como Mr. Brightside, Somebody Told Me e Read My Mind ao vivo. Isso porque o The Killers é uma das headliners do festival de música GPWeek, marcado para a véspera do Grande Prêmio (GP) São Paulo de Fórmula 1, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Será a primeira vez que o grupo estará no Brasil desde o Lollapalooza de 2018.

Os ingressos já estão à venda no site do evento e variam de R$ 170 (a meia, cadeira superior) a R$ 1990 (a inteira, na área em frente ao palco).

