The Killers soma bilhões de reproduções e é sucesso no Spotify

O The Killers, formado por Brandon Flowers (vocais e sintetizador), Dave Keuning (guitarra e vocal de apoio), Ronnie Vannucci (bateria) e Mark Stoermer (baixo e vocal de apoio), é um sucesso no Spotify. Com quase 20 milhões de ouvintes mensais, o grupo norte-americano tem vários hits na plataforma musical com alto números de acessos.

A banda surgiu em 2001 e começou a fazer sucesso logo em 2004, com o álbum de estreia Hot Fuss. Nele, estão os singles Mr. Brightside e Somebody Told Me, as duas músicas mais populares dos roqueiros no Spotify. A primeira conta com 1.5 bilhão de acessos e a segunda com 534 milhões de acessos, desde que foram adicionadas no serviço de streaming.

Além dos dois sucessos, os singles When You Were Young, Human, All These Things That I’ve Done, Boy, Read My Mind, Smile Like You Mean It, Shot At The Night e The Man completam as 10 músicas mais populares da banda na plataforma. Essa seleção de singles soma 3,75 bilhões de reproduções.

Com sete álbuns de estúdio e um álbum ao vivo, gravado no The Royal Albert Hall, um teatro em Londres, na Inglaterra, em 2009, o The Killers conta com toda a discografia presente no Spotify. Outro fato marcante é que a música Mr. Brightside foi a primeira dos anos 2000 a ultrapassar a marca de 1 bilhão de reproduções na plataforma musical, segundo o Chart Data.

Para os artistas famosos, o Spotify geralmente cria uma playlist chamada This Is, que reúne os maiores hits em um único conjunto. Na coletânea This Is The Killers estão presentes 50 singles, totalizando três horas e meia de música. A playlist, atualmente, conta com mais de 565 mil curtidas dos usuários e uma variedade de faixas que passeia pela carreira da banda.

Shows no Brasil Em breve, os fãs da banda vão poder conferir Boy e outros sucessos como Mr. Brightside, Somebody Told Me e Read My Mind ao vivo. Isso porque o The Killers é uma das headliners do festival de música GPWeek, marcado para a véspera do Grande Prêmio (GP) São Paulo de Fórmula 1, no Allianz Parque, em São Paulo, no dia 12 de novembro. Será a primeira vez que o grupo estará no Brasil desde o Lollapalooza de 2018.

