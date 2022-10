The Killers: vendas de ingressos para público começam em 3 de outubro

A espera acabou e as vendas do show inédito do The Killers em Brasília serão abertas nesta segunda-feira (3/10), às 10h. Os ingressos custam a partir de R$ 120 e podem ser parcelados em até 10 vezes no cartão de crédito. As vendas são feitas no site da Eventim, na bilheteria do ginásio Nilson Nelson, e na loja física da Eventim, do Brasília Shopping

Compre aqui seu ingresso.

Capital Inicial e Raimundos representarão a geração de Brasília dos anos 1980 e 1990. Os músicos da Jovem Dionísio chegam com o hit Acorda Pedrinho, que dominou a lista de mais tocadas do Spotify por semanas. Os DJs da festa Play! tocarão o melhor do rock nos intervalos dos shows e prometem ainda mais energia.

Além de reinserir a cidade na rota dos shows internacionais e celebrar a primeira vez da banda em Brasília, o espetáculo será produzido pelo Metrópoles com a renomada 30E-Thirty Entertainment e conta com o BRB como o banco oficial do evento.

Entre as opções disponíveis para assistir ao The Killers estão:

CADEIRA SUPERIOR:

– MEIA-ENTRADA R$ 120

– INTEIRA R$ 240

CADEIRA INFERIOR:

– MEIA-ENTRADA R$ 320

– INTEIRA R$ 640

PISTA:

– MEIA-ENTRADA R$ 280

– INTEIRA R$ 560

PISTA VIP:

– MEIA-ENTRADA R$ 440

– INTEIRA R$ 880

O The Killers promete uma super performance com grandes hits, a exemplo de sucessos, como Mr Brightside, Somebody Told Me, Human e When You Were Young. A estrutura do show terá o maior palco já construído no Distrito Federal, além de um esquema de iluminação, LED e som jamais experimentados pelos fãs.

Com shows lotados na Europa, nos Estados Unidos e no Canadá o grupo realizou espetáculos recentes em mais de 30 cidades. O mais atual single de trabalho da banda de Las Vegas, Boy, lançado há cerca de um mês, já ultrapassou a marca de 1 milhão de reproduções no YouTube.

A passagem dos artistas indie pelo Brasil contará também com um show em São Paulo, onde a banda será headliner do Festival GPWeek, no Allianz Parque, no dia 12 de novembro.

Metrópoles Music Com a entrada no ramo do entretenimento, o Metrópoles Music vai trazer para a capital federal grandes espetáculos nacionais e internacionais do mundo da música. A iniciativa tem por objetivo fomentar o entretenimento e, assim, proporcionar alegria e momentos de diversão para a população.

Em iniciativa inédita, o Metrópoles Music vai mudar a configuração do palco do Arena BRB. A ideia é valorizar a experiência do público.

Em geral, o palco dos shows que ocorrem no estádio fica posicionado próximo a um dos gols do campo de futebol. Neste caso, a distância entre o artista e o público pode chegar a 170 metros.

O Metrópoles Music adotará nova configuração: o palco será montado na lateral da arena, o que reduzirá em três vezes a distância entre os músicos e os fãs.

The Killers

No dia 14 de novembro (segunda-feira), na Arena BRB Mané Garricha. As vendas das entradas começaram na quarta-feira (28/9), no site da Eventim (www.eventim.com.br). Valores, que podem ser parcelados em 10 vezes, a partir de R$ 120.

Vendas físicas, a partir das 11h, disponíveis na bilheteria do Ginásio Nilson Nelson e na loja da Eventim, do Brasília Shopping.

O post The Killers: vendas de ingressos para público começam em 3 de outubro apareceu primeiro em Metrópoles.