The Killers: visuais da banda mesclam peças clássicas e descoladas

Em um panorama geral, os integrantes de uma banda de rock costumam apostar no combo clássico: camiseta, calças jeans e botas pretas. As produções do The Killers, no entanto, são temperadas com elementos cheios de personalidade. Fundado em Las Vegas, nos Estados Unidos, o grupo musical soma às combinações itens característicos da cidade natal.

Estilo além da camiseta Os universos da moda e da música andam lado a lado por décadas. O rock, por sinal, é responsável por impulsionar diferentes tendências que perduram por gerações, como as jaquetas de couro, as botas Chelsea e as estampas psicodélicas, que se popularizaram lá nos anos 1960, por influência de personalidades como Janis Joplin e Jimi Hendrix.

As combinações usadas pelos artistas contribuem para a construção da identidade de um grupo. Essa foi a estratégia do The Killers. Formada em 2001, a banda de indie rock norte-americana é composta por Brandon Flowers (vocal), Dave Keuning (guitarra), Ronnie Vannucci (bateria) e Mark Stoermer (baixo). Desde o início, o quarteto adotou uma estética clássica com um toque western.

Os elementos à la cowboys podem ser vistos em clipes como All These Things That I’ve Done, em que os músicos aparecem com calças levemente folgadas, jaquetas com franjas e chapéus. Já em Human, o visual mais teatral assume a cena. Brandon surge com um blazer preto da Dior com penas e botões dourados. No panorama geral, as propostas de palco da banda seguem por esse caminho.

Os elementos à la cowboys podem ser vistos em clipes e também nas produções das apresentaçõesAtualmente em turnê, a banda tem compartilhado os cliques dos shows na página do Instagram. Nas fotos divulgadas, é perceptível que o estilo iniciado anos atrás amadureceu, mas sem deixar a essência de lado. O guitarrista Dave Keuning, por exemplo, costuma coordenar camisas sociais desabotoadas ou t-shirts estonadas com blazers sóbrios.

Como de costume, Brandon Flowers tem apostado em conjuntos de alfaiataria com estampas discretas, listras ou tecidos acetinados. As peças são produzidas por Ray Brown, que também veste as bandas Arctic Monkeys, Muse e The Struts.

O mesmo capricho se entende aos looks do dia a dia. Em entrevista à revista Esquire, no início de 2021, Brandon Flowers abriu o coração sobre a relação com a moda. “Eu realmente não me sinto motivado se eu não me vestir. Então, calças de moletom e pijamas nunca foram usados [durante a pandemia]. É quase como se fosse uma parte da minha personalidade ou algo assim”, refletiu.

Ao refletir sobre o visual atual, o vocalista do The Killers apontou que tem preferência por algumas peças. “É engraçado, mas você começa a imitar, goste ou não, o seu pai, e eu me vejo ‘escorregando’ em alguns dos hábitos dele. Meu pai sempre usava Levi’s, e ele sempre usava uma camiseta […]. Eu sou fiel a um bom par de calça Levi’s e uma camiseta com bolso. Eu me sinto tão bem nisso quanto em qualquer coisa”, contou.

Colaborou Marcella Freitas

