The Sims 4 agora é totalmente gratuito para jogar no Xbox

A EA decidiu fazer a transição do The Sims 4 para um título totalmente gratuito no Xbox, mais de cinco anos após seu lançamento inicial na plataforma. A equipe sente que, embora novas expansões ainda estejam em andamento para o jogo e estejam “comprometidas” com o futuro do The Sims, agora é a hora certa de passar para o free-to-play.

Para comemorar, os jogadores podem pegar uma seleção de recompensas gratuitas no jogo, já que The Sims 4 é gratuito no Xbox. As recompensas incluem “uma variedade de tatuagens para enfeitar seus Sims e um ventilador de teto Plumbob especial”, todos disponíveis no The Sims 4, The Sims FreePlay e The Sims Mobile, agora mesmo!

Os jogadores do Xbox também recebem um bônus extra – bem, se você é um assinante do Game Pass Ultimate, pelo menos! A EA está entregando uma edição alternativa do The Sims 4 via EA Play, que inclui uma expansão adicional sem custo extra.

Isso também não é tudo para The Sims. À medida que o quarto jogo passa para um formato free-to-play, a equipe revelou que o desenvolvimento já está em andamento no próximo jogo ‘The Sims’. O processo está muito no início agora, mas o ‘Projeto Rene’ está definido para “evoluir fundamentalmente como os Sims pensam e se comportam, como os jogadores criam e personalizam seus mundos e inovam de maneiras totalmente novas”.