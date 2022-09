The Sims 4 vai ficar gratuito no Xbox

A EA anunciou hoje que o jogo base do The Sims 4 será gratuito para jogar em todas as plataformas a partir de 18 de outubro, incluindo Xbox One, Series X e Xbox Series S. Basta fazer o download e você poderá jogar de graça!

Além disso, se você for assinante do Xbox Game Pass Ultimate, poderá acessar o Pacote de Expansão The Sims 4 Get To Work como parte de uma “EA Play Edition” especial no mesmo dia, enquanto todos que comprarem The Sims 4 Os Sims 4 até 17 de outubro também receberão o Kit Desert Luxe como agradecimento da EA.

“Com o The Sims 4 sendo gratuito para jogar, nossa equipe está mais dedicada do que nunca a desenvolver novas e significativas experiências de The Sims 4 para nossos jogadores e continuaremos desenvolvendo e lançando pacotes, kits e entregas Expressas do Sims no futuro próximo. “

Seguindo em frente, a EA diz que sua equipe está “mais dedicada do que nunca” a continuar “desenvolvendo novas e significativas experiências The Sims 4 para nossos jogadores”, com mais informações a serem reveladas em um fluxo especial em 18 de outubro.