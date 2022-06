The Texas Chain Saw Massacre vai chegar no Xbox Game Pass

O terror está de volta em grande estilo em 2022, com títulos de ‘horror espacial’ aparentemente dominando as mostras recentes de jogos. No entanto, um que acontece na Terra, The Texas Chain Saw Massacre , agora tem uma janela de lançamento e está chegando ao primeiro dia do Xbox Game Pass!

O mais recente esforço multiplayer assimétrico da Gun Media (após seu trabalho na sexta-feira 13 ) chegará ao serviço no próximo ano, no Xbox One, Xbox Series X|S e PC. Uma data de lançamento mais precisa deve ser revelada nos próximos meses.

Para acompanhar este anúncio do Xbox Game Pass, a equipe forneceu uma visão mais detalhada da gameplay e, bem, parece realmente assustador. Os visuais combinam muito bem com o filme de 1974, com um nível de realismo que o faz parecer bastante perturbador, ao todo.