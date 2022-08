The Voice Brasil: Gaby Amarantos comenta estreia no reality

Depois de passar pelo elenco fixo da novela das seis ‘Além da Ilusão’, Gaby Amarantos contou nesta sexta-feira, 12 de agosto, suas expectativas sobre estar na equipe do The Voice Brasil.

Essa é a segunda vez que Amarantos faz parte da franquia do reality já que já fez sucesso na versão Kids do programa, em 2021. Nesta edição do The Voice, a artista será uma das técnicas e juradas, ao lado de IZA, Lulu Santos e Michel Teló.

“Depois de ser técnica do ‘The Voice Kids’ no ano passado, a minha expectativa para o ‘The Voice Brasil’ é enorme, estou muito feliz! Vou chegar com tudo para tremer o reality, e o Time Gaby vem com tudo!”, revelou Gaby. Gaby Amarantos comenta estreia no ‘The Voice Brasil’ (Foto: Divulgação / TV Globo)

“Eu já estive no programa pela primeira vez em 2013, onde fui a técnica assistente do Lulu. E agora a gente vai ser rival! É muito difícil, porque eu amo muito o Lulu, tenho um respeito enorme por ele. Mas, na hora de sentar na cadeira, vai ser ‘choque de poraquê’. Se preparem!”, relembrou Amarantos.

Gaby Amarantos revela qual será seu perfil como técnica do The Voice Brasil Além de compartilhar com os fãs quais são suas expectativas sobre o programa, Gaby Amarantos também revelou qual será seu perfil como técnica do reality musical, exibido na Globo.

“O quê o público pode esperar de mim no ‘The Voice Brasil’? Muita luz, muita alegria, muito amor, muito acolhimento e muita diversão! Mas também vou rivalizar, viu? Vou chegar com tudo nesse ‘The Voição’, que o babado vai ser outro!”, enfatiza a cantora.

Gaby Amarantos no ‘The Voice Kids’ (Foto: João Miguel Junior/Globo)

