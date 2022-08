The Voice: Michel Teló fala sobre expectativas em trabalhar com sua esposa, Thaís Fersoza

Um dos casais mais amados da internet, Michel Teló e Thaís Fersoza, estão muito animados com o The Voice Brasil. Além de Fátima Bernardes ser uma das novidades da próxima edição, a esposa do sertanejo será uma das novas apresentadoras.

+ Ludmilla recusa presente inusitado de Rihanna: “Eu tinha medo de tudo”

Durante o ‘Encontro‘ desta sexta-feira, 26 de agosto, o artista falou sobre as expectativas para o início das gravações do reality show musical. “Muito legal, né? Fiquei tão feliz, ela foi convidada para fazer o ‘The Voice+’. Realmente ela tem um sorriso cativante, a hora que aparece brilha”, declarou.

Michel ainda completou: “Ela faz aquilo com muito carinho, está curtindo esse novo momento da vida de apresentar. Então ela vai mostrar os bastidores do ‘The Voice’ e vamos trabalhar juntos, vai ser muito legal”.

Michel Teló fala sobre suas expectativas para o ‘The Voice Brasil 2022’ (Foto: Reprodução)

Michel Teló fala sobre família no ‘Encontro’ de hoje (26) Depois de assistir a alguns cortes da novela das nove, ‘Pantanal’, nos quais Gabriel Sater fazia um dueto com o pai Almir Sater, Michel se mostrou muito emocionado ao ver a cena. Com isso, ele aproveitou para falar sobre sua família.

“Quando eu canto com as crianças em casa eu embargo a garganta ali cantando com eles”, disse Teló. Vale lembrar que o musicista têm três filhos com Thaís Fersoza, sendo Melinda Teló, de 6 anos, e Teodoro Teló, de 5 anos.

“A gente tá de folga e tá cantando também. Pega a sanfona, o violão, gosto muito disso“, disse Michel. Ele ainda completou: “Nos momentos de folga eu realmente faço questão de estar com a turminha. A gente faz um churrasco, reunimos os amigos, a família para cantar umas modas”.

LEIA MAIS NOTÍCIAS SOBRE O QUE ROLA NA TV:

+ Depois de rejeitar reality famoso, Rodrigo Mussi assina contrato com a Globo

+ Sonia Abrão adia volta para bancada do ‘A Tarde é Sua’ e preocupa fãs

+ Lívia Andrade é criticada por internautas em primeiro dia na Globo e cria polêmica