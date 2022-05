Thiago, ex-Cruzeiro, faz gol na estreia pelo time principal do Ludogorets

O atacante Thiago, ex-Cruzeiro, fez gol na estreia pelo Ludogorets, que venceu o CSKA Sofia nesse sábado, por 5 a 0, pela rodada final da Primeira Liga da Bulgária. O clube já conquistou o 11º título de maneira antecipada e apenas cumpre tabela no certame.

Thiago se aproveitou de uma jogada de escanteio para balançar a rede aos 17 minutos do segundo tempo, pouco depois de entrar no lugar do argentino Matías Tissera.

Antes de ganhar a primeira chance no time principal do Ludogorets, ele estava a serviço da equipe B na Segunda Liga Búlgara. Em duas partidas, balançou a rede três vezes.