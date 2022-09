Thiago Jamelão fala de inspiração em Morada e acolhimento de Emicida

Conhecido dos fãs de hip hop, Thiago Jamelão tem comemorado a boa repercussão do seu primeiro álbum solo, Sóis, lançado em maio deste ano. Nesse sábado (11/9), o cantor goiano voltou a Brasília para show com a banda do rapper Emicida, da qual faz parte, no Na Praia, e conversou com o Metrópoles sobre a atual fase de sua carreira.

Nascido em Goiânia, o artista debutou na efervecente, e respeitada, cena rap do Distrito Federal há 10 anos. Desde então, dividiu vocais com nomes como GOG, Ellen Oléria, Negra Li e Elza Soares, entre outros, até conhecer Emicida e assinar a direção de som do álbum AmarElo. Na entrevista, Jamelão explicou como essa trajetória o insírou a escrever Morada, canção carro-chefe de Sóis.

“Morada fala disso, dos lugares por onde passei. Das pessoas que encontrei. E onde eu me fiz morada, na música, nas minhas amizades”, considera Jamelão. O cantor ainda falou de sua gratidão pelo acolhimento e apoio de Emicida em sua carreira, com quem ele divide divide a autoria de três faixas do EP: Morada, 2000ealgumacoisa e Beijando.

“Eu não sei nem descrever em palavras, só agradecer. É muito importante isso. eu sempre falo que o Emicida é um cara muito generoso… são poucos que têm a sensibilidade de acolher, de dizer ‘mostra o seu talento’, e ele faz isso. Desde que a gente começou a caminhar junto, ele sempre fez isso por mim. O que eu diria é só um grande obrigado para ele”, completa.

Assista a entrevista completa no vídeo acima!

