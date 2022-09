Thiaguinho e Fernanda Souza posam juntos com atuais namoradas: ‘Uma lição de amor’

O cantor Thiaguinho postou nas redes sociais uma foto em que aparece com a atriz Fernanda Souza e o detalhe que chamou atenção é que ambos estão ao lado de suas atuais namoradas. “Uma lição de amor! E eu acredito no amor! Amo a gente! E que assim seja para sempre”, escreveu o cantor na legenda da publicação. O pagodeiro foi casado com a intérprete de Mili, em “Chiquititas”, e o fim do relacionamento aconteceu em 2019. Na época, houve rumores de que Thiaguinho tinha traído Fernanda. A atriz, no entanto, nunca confirmou essa informação. Atualmente, o ex-vocalista do Exaltasamba namora com a ex-BBB Carol Peixinho, já a atriz assumiu seu primeiro relacionamento com outra mulher, Eduarda Porto. No último sábado, 10, as três prestigiaram o show de Thiaguinho no Rock in Rio. Vários seguidores elogiaram a maturidade dos artistas, incluindo famosos. “Que gente linda que eu amo”, escreveu a atriz Claudia Raia. “Ai que amor”, comentou a ex-BBB Thelma Assis. “Lindos”, acrescentou a apresentadora Angélica. Peixinho também se manifestou sobre esse encontro: “Não poderia ser diferente!!! Nós quatro somos isso!!! Só amor”.