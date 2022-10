Thiaguinho tornou-se um dos maiores nomes da música ao longo dos anos. Aos 39 anos, ele construiu um patrimônio gigantesco. Inclusive, pode estar mais rico que Silvio Santos, o dono do SBT. Em 2003, com apenas 20 anos, o cantor explodiu devido ao grupo de pagode Exaltasamba. Em 2012, ele focou em sua carreira solo.

Além de ganhar uma fortuna com seus shows, o famoso é dono da sua própria gravadora e tem contrato fechado com grandes marcas para publicidade. De acordo com a revista Forbes, a empresa de Thiaguinho faturou mais de R$ 2 bilhões de reais, contando apenas o período de um ano.

Após a divulgação da Forbes, é possível dizer que Thiaguinho é mais rico de Silvio Santos, que também é chefe de outras empresas, como a Jequiti. Segundo a revista, o dono do SBT teria um patrimônio estimado em R$1,9 bilhão, ocupando a posição número 179 do ranking de pessoas mais ricas do Brasil.

Leia a matéria completa no TV Foco, parceiro do Metrópoles.

O post Thiaguinho ganha de Silvio Santos no ranking de mais ricos do Brasil apareceu primeiro em Metrópoles.