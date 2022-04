This War Of Mine: Final Cut ganha data de lançamento no Xbox Game Pass

A Microsoft Store vazou uma próxima adição do Xbox Game Pass para maio de 2022 um pouco mais cedo, já que This War of Mine: Final Cut está sendo listado lá com uma data de lançamento de 10 de maio, disponível para instalação agora com o Xbox Game Pass.

Esta é uma edição remasterizada do jogo Xbox One de 2016 aclamado pela crítica, no qual você joga como um grupo de civis tentando sobreviver no meio de uma guerra, “oferecendo uma experiência de guerra vista de um ângulo totalmente novo”.

A versão Final Cut de This War of Mine apresenta visuais remasterizados juntamente com todas as atualizações e expansões gratuitas adicionadas nos últimos anos, mas lembre-se de que parece estar chegando ao Xbox Series X, Xbox Series S e PC com Game Pass – em outras palavras , parece que os proprietários do Xbox One terão que perder uma versão nativa do The Final Cut.

Há também uma edição completa do jogo saindo no mesmo dia com DLC extra, mas esta versão não está incluída no Xbox Game Pass – está disponível para pré-encomenda na Microsoft Store.