Thomas Tuchel é multado por críticas a árbitro na Inglaterra

A Federação Inglesa de Futebol (FA) anunciou nesta quarta-feira (31/8) uma multa de 20 mil libras ao técnico do Chelsea, o alemão Thomas Tuchel, por suas críticas ao árbitro Anthony Tayler, que apitou o empate em 2 a 2 dos Blues contra o Tottenham no dia 14 de agosto, pela 2ª rodada da Premier League.

“O treinador admitiu que seus comentários constituíam um comportamento inapropriado porque davam a entender uma parcialidade e questionavam a integridade do árbitro do jogo e a reputação do esporte”, explicou a FA em comunicado.

“Como pode ver isso e não marcar falta e dar cartão vermelho? Como?”, questionou Tuchel, se referindo a uma decisão do juiz em uma jogada em que o Chelsea pediu a expulsão do zagueiro argentino Cristian Romero por puxar o cabelo do espanhol Marc Cucurella segundos antes de Harry Kane marcar para os Spurs já nos acréscimos.

O primeiro gol do Tottenham também gerou polêmica, por uma suposta falta sobre Kai Havertz no início da jogada.

“Não posso entender como não foi anulado o primeiro gol por uma falta ou como um jogador pode puxar o cabelo de um adversário em um escanteio. Estou muito curioso para escutar a explicação”, reclamou o técnico alemão.

O clássico terminou com outro incidente entre os dois treinadores, Tuchel e o italiano Antonio Conte, que tiveram que ser separados depois de iniciarem uma discussão de forma exaltada, pela qual foram expulsos.

O comandante do Chelsea foi suspenso por um jogo (ainda por cumprir) e multado em 41 mil euros, enquanto a punição para Conte foi “apenas” uma multa de 17 mil euros