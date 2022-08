Thomaz Costa revela ter se assustado com uma arma na cara durante sexo

Foi a vez de Thomaz Costa compartilhar uma história constrangedora no podcast “Posso Mandar Áudio?“, comandado por Dani Calabresa. O ator revelou ter sido flagrado durante sexo pela polícia, quando estava no Rio de Janeiro com uma amiga.

Costa explicou que tanto ele, tanto a amiga, teriam compromissos e, para facilitar, decidiram deixar as coisas rolarem no carro ao invés de irem para um hotel. “A gente estava ocupado, ia ter que sair. Era final da tarde, a gente estava num barzinho da praia, estava caindo o sol e a gente pensou: ‘O hotel é longe, a gente tem um compromisso depois daqui, vamos ali no carro rapidinho’.

Thomaz Costa foi flagrado pela polícia durante sexo (Foto: Reprodução/Instagram)

Em seguida, o ator explicou que a polícia apareceu no momento em que o casal estava se curtindo. “A gente entrou no carro e estava ouvindo uma música daquele jeito… daqui a pouco eu olho e: ‘Polícia!’. Na hora que eu olho, tinha um policial atrás do poste apontando a arma pro carro”, contou.

A situação ficou bem constrangedora, fazendo com que Thomaz Costa ligasse para o seu segurança particular o salvar. “O carro era blindado, eu tive que ligar pra um segurança meu que estava lá perto. Eu fiquei uns 10 minutos no carro, com a gente constrangido, se arrumando naquela pressa, e o policial batendo no carro. A gente não sabia o que fazer”, finalizou.

“Posso Mandar um Áudio”, novo podcast de Dani Calabresa Em abril desse ano, Dani Calabresa estreou o seu podcast “Posso Mandar um Áudio?“, disponível semanalmente no Gshow, Globoplay e nas plataformas de áudio. No novo programa, a apresentadora dará espaço para que os famosos compartilhem suas histórias mais inusitadas em suas vidas amorosas.

“A gente quer ouvir os bastidores, se a pessoa fica nervosa antes de um encontro. Quando e por quem ela se interessa, como foi o processo todo de paquerar alguém em um site de relacionamento ou o lugar escolhido para encontrar”, comentou Dani Calabresa na estreia.

