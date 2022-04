Tiago Abravanel revela se relação com Silvio Santos mudou após o ‘BBB 22’

O ator Tiago Abravanel falou como está sendo sua vida após a comentada participação no “BBB 22”. A passagem do artista pelo reality show da Globo dividiu opiniões por ele evitar conflitos na casa e por ter desistido do jogo, sendo o primeiro brother a apertar o botão da desistência. Do lado de fora da casa, o namorado do artista, Fernando Poli, acompanhou tudo o que estava acontecendo no jogo. “Eu soube lidar com a saudade do Fê lá dentro até o meu limite. Obviamente que, no final, isso já estava mais intenso e a saudade dele e da minha família também foram agravantes para eu decidir sair do programa. Aqui fora, entendi que, para ele, foi muito mais intenso do que talvez tenha sido para mim, porque ele me ver lá dentro, saber o que eu estava sentindo e, ao mesmo tempo, perceber a maneira como as pessoas estavam vendo isso aqui fora… não foi fácil”, comentou o artista em um bate-papo com o Gshow.

Tiago e Fernando já anunciaram que vão se casar, mas o ator deixou claro que não vai convidar todos os participantes da atual edição do “BBB”. “Algumas pessoas ainda estão na lista de casamento. Outras… talvez não estejam mais. É isso, eu não estou sozinho, é um casamento entre duas pessoas e ele teve questões com algumas pessoas — eu tive menos essas questões por não ter assistido ainda ao programa. Vou levar todos no meu coração, mas, no casamento, talvez essa lista diminua”, confessou Tiago. Um dos momentos mais marcantes da participação do neto de Silvio Santos no reality da Globo foi quando ele expôs como é a sua relação com a família do avô. O ex-BBB disse que decidiu comentar sobre o assunto, pois quis mostrar a realidade ao público.

“Acho que isso teve repercussões positivas e negativas aqui afora. Não me arrependo de nada que eu tenha falado e acho que isso serve para a gente evoluir, afinal de contas, topei fazer esse programa justamente porque sabia que viver essa experiência iria mudar muitas coisas na minha vida”, comentou. A relação familiar permanece a mesma, pois Tiago ainda não falou sobre o assunto com o avô e nem com suas tias. “Não tivemos a oportunidade de nos encontrarmos e conversarmos sobre isso, mas acho que as coisas acontecem na hora certa e da maneira certa, e eu tenho certeza que vai ser positivo para todo mundo.” O artista definiu a experiência de participar do “BBB 22” como “intensa e maravilhosa”. “Estou bem, mas, emocionalmente, me encontro em uma montanha-russa, entre altos e baixos, questionando muitas coisas… graças a Deus, tenho minha família e meus amigos do meu lado e, agora, procurando uma ajuda profissional para que eu esteja cada vez mais tranquilo para lidar com tudo isso”, concluiu.