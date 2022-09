Tiago diz que já foi convidado duas vezes para participar de A Fazenda

Em conversa com Deolane, Bia Miranda e Pétala em A Fazenda 14, o peão Tiago Ramos revelou que já foi convidado duas vezes para participar de outras edições do reality da Record. “A primeira vez foi quando estourou um negócio meu, depois chamaram de novo. Aí agora não tive como recusar”, contou o ex-namorado da mãe do jogador Neymar.

Durante o bate-papo, Pétala revelou que não entraria para outro reality, já Bia disse que só entraria se fosse por um cachê muito alto. “Tô vivendo num videogame. Dorme, levanta pra comer e dorme de novo”, brincou Tiago sobre o tédio no reality.

Em uma conversa recente com Moranguinho, o peão abriu o jogo sobre seu polêmico relacionamento com a Nadine Gonçalves. “Eu sou muito de boa, eu não tinha interesse em porra nenhuma. Eu tinha interesse na mulher, de ter aquele sentimento por ela, que eu ainda tenho, mas hoje mais como amigo. Ninguém precisava saber disso, mas as pessoas queriam que eu provasse isso, que provasse que eu não era interesseiro”, explicou Tiago.

Na sequência, o influenciador desabafou sobre os rumores de que havia agredido Nadine. “Falaram que eu bati na mulher. Porra, pelo amor de Deus, tu imagina o tanto de coisa que foi pesada para cima de mim? A gente também tem os nossos erros, que comete algumas coisas, por isso que as pessoas falam, mas inventar coisas a seu respeito, que me prejudicaram na minha vida profissional e no meu relacionamento foi foda”, pontuou.

Por fim, o Tiago explicou porque se dispôs a ir para a Fazenda 14. “Eu agora tenho que contornar tudo dentro de um reality e tentar conseguir a minha vida de volta, olha que loucura”, completou o influencer.

