Tiago Leifert explica por que Paulo André não tem chance de vencer o ‘BBB 22’

Ex-apresentador do “Big Brother Brasil”, Tiago Leifert cravou que Arthur Aguiar será o campeão do “BBB 22”. Durante uma live com o streamer Casimiro Miguel, o jornalista foi questionado sobre o assunto e respondeu sem hesitar: “O Arthur vai ganhar tranquilamente, pode ficar sossegado. Não tem a menor possibilidade [dele não ganhar]. Está todo mundo contra ele, todas as torcidas e ele pegou 28% [dos votos], que é o máximo [de rejeição] que ele vai pegar”. Casimiro ficou intrigado quando Tiago disse que Arthur ganhará “tranquilamente” e o jornalista explicou por qual motivo está afirmando isso com segurança.

“Na hora da final, não divide. [O voto] não é para eliminar, é vote para ganhar, não divide torcida, então não tem como.” O streamer comentou que a popularidade de Paulo André tem aumentado nas últimas semanas, mas Tiago acredita que ele não vai levar o prêmio de R$ 1,5 milhão. “PA é um bom candidato, mas não vai ganhar, pode ficar tranquilo, o Arthur vai ganhar”, enfatizou. A final do “BBB 22” acontece na terça-feira, 26, e Arthur e Paulo André disputam o prêmio com Douglas Silva. O resultado parcial da enquete da Jovem Pan indica Arthur como o campeão da edição, PA como vice e DG em terceiro lugar.

Tiago Leifert, ex apresentador do Big Brother Brasil, dizendo que Arthur vai ganhar o #BBB22 tranquilamente! Concordam? pic.twitter.com/WVjk8Gmxjl — CHOQUEI (@choquei) April 24, 2022