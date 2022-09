Tiago Leifert tem live invadida e participação especial surpreende fãs

Gente como a gente! Tiago Leifert estava realizando uma live nesta quarta-feira, 07 de setembro, quando teve sua live invadida. A situação, na verdade, foi causada pela filha do jornalista que decidiu fazer uma participação especial.

Deixando todos surpresos, a pequena de apenas 1 ano e 10 meses, roubou a cena! Tiago estava participado de uma entrevista para o programa ‘3 na Área’ — televisionado no YouTube — quando a menina gritou.

O ex-apresentador do Big Brother Brasil acabou se assustando com todo o barulho que, consequentemente, também vazou na exibição da atração digital. Logo em seguida ao som, Tiago se virou para ver o que tinha acontecido e deu de cara com Lua, que entrou correndo na live.

“Isso é o bebê tigre. O que que você quer aqui? Passou correndo”, disse o comunicador. Depois do susto, a esposa de Leifert, passou segurando a pequena e retirando-a de cena, em meio às gargalhadas. Lua ainda aproveitou para mostrar que já está dominando as palavras e cumprimentou a todos.

Tiago Leifert atualiza estado de saúde de sua filha Na última terça-feira, 06 de setembro, Tiago Leifert e sua esposa utilizaram suas redes sociais para atualizar os fãs do jornalista sobre o estado de saúde de Lua. A filha do casal, de apenas 1 ano e 10 meses, está passando por um tratamento contra um tipo raro de câncer.

“A nossa filha Lua está completando um ano de tratamento contra o câncer, e o aniversário de um ano do tratamento, por coincidência, cai muito perto do Dia Nacional de Combate ao Retinoblastoma”, afirmou o jornalista, em um tom sério e esperançoso.

O ex-integrante da equipe de profissionais da Globo, completou: “É uma doença rara? É uma doença rara, mas ela acontece. E a gente quer que as pessoas descubram o mais rápido possível. O diagnóstico precoce é fundamental; por isso, é importante disseminar informação. É essa a nossa intenção. Então vem aí a campanha ‘De olho nos olhinhos’”.

