Tiago Ramos, ex de mãe de Neymar, é confirmado em A Fazenda 14

A Record TV confirmou mais um nome que estará presente em A Fazenda 14 nesta quinta-feira (9/9). Trata-se do modelo Tiago Ramos, ex namorado de Nadine Santos, mãe de Neymar. O ex-padrasto do craque da Seleção Brasileira é o oitavo nome confirmado para o reality.

Tiago ficou conhecido graças ao turbulento relacionamento com a genitora de Neymar. Barracos e discussões passaram a ser normais no noticiário envolvendo o modelo. Há alguns meses, o mais novo peão resolveu tatuar o nome da ex-namorada, mesmo que os dois não estivessem mais juntos há alguns meses.

Além de Ramos, a Record TV também revelou que a ex-BBB Kerline Cardoso também está de malas prontas para integrar o elenco do programa. Os dois se juntam a Ellen Cardoso, a Moranguinho, Ruivinha de Marte, Deborah Albuquerque, Thomaz Costa, Iran Malfitano e Deolane Bezerra como os primeiros nomes confirmados. Outra que também está confirmada, só que no Paiol, é Bia Miranda, neta de Gretchen.

