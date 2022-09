Confinado para entrar no reality show A Fazenda 14, Tiago Ramos teria dado um trabalho para a produção da Record TV após surtar no quarto do local e quebrar itens do quarto.

Segundo a colunista Fábia Oliveira, do portal Em Off, o ex-padrasto de Neymar Jr. chegou a gritar no quarto de hotel, onde os participantes estão confinados para a próxima temporada.

A Fazenda 14 estreia nesta terça-feira (13/9) com um elenco que promete dar o que falar.

Além de Tiago Ramos, Deborah Albuquerque, Ruivinha de Marte, Thomaz Costa, Iran Malfitano, Moranguinho, Deolane Bezerra e Kerline Cardoso também estarão na temporada.

O post Tiago Ramos surta e quebra quarto do pré-confinamento de A Fazenda 14 apareceu primeiro em Metrópoles.