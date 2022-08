Tierry se diz “careta” e revela que fuma maconha “de vez em quando”

Tierry compareceu ao Ticaracaticacast, apresentado por Márvio Lúcio e Marcos Chiesa. Durante o papo, o cantor se disse uma pessoa careta e revelou que fuma maconha em alguns momentos, mas que é medicinal.

“Eu sou um cara careta, a única coisa que uso de vez em quando é maconha. É terapêutico para mim. Tive depressão um tempo, e comecei a fumar. Comprei um beckzinho (sic), pedi para meu produtor fazer para mim e dei uma acalmada”, contou.

“Mas teve uma hora em que parei de usar e está lá até hoje. Um amigo meu que é médico me passou o óleo da cannabis. Não preciso usar alguma coisa para poder compor”, explicou, contando que já experimentou um bolo assado com a erva.

Tierry esteve no Encontro, da Globo, na última terça-feira (16/8) para divulgar sua música, em parceria com o cantor Zezé di Camargo. O ex de Gabi Martins, no entanto, virou alvo de críticas na web por desafinar ao apresentar a canção.

No encerramento do programa, Tierry cantou os versos que foram escritos para o sertanejo. Internautas apontaram que o cantor estava “gemendo” e desafinando com frequência.

