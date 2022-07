Tiktoker morre em acidente com guindaste na Rússia; veja momento

A influencer russa Elvira Demidova, conhecida pelos vídeos no Tiktok, morreu após sofrer um acidente de guindaste. O caso aconteceu na terça-feira (26), no entanto, os veículos de comunicação só repercutiram a morte nessa quarta (27).

Elvira era operadora de guindaste em um centro de petróleo na Rússia e era famosa na rede justamente por compartilhar o dia a dia com os seguidores na rede social, contando com mais de 40 mil seguidores no aplicativo.

O momento foi gravado por uma câmera de segurança. Um forte vento derrubou a estrutura onde a influencer trabalhava. Assista:

“Ela era a melhor mulher do mundo. Não conheço ninguém que diria coisas ruins sobre ela”, disse o marido de Elvira, Oleg Demidov, ao 72 RU. “Ela era sociável, gentil, simpática, fiel. Ainda não sei o que farei sem ela. Eu preciso superar o choque. Agora, o principal para mim é enterrá-la como uma mulher amada”, completou.

Uma investigação criminal está em andamento. Elvira deixa um filho e uma filha.