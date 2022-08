Time de Ronaldo Fenômeno é zebra no retorno ao Campeonato Espanhol

Dono de 90% das ações da SAF do Cruzeiro, o ex-atacante brasileiro Ronaldo Nazário vai acompanhar a estreia de seu outro time, o Real Valladolid, da Espanha, no retorno ao Campeonato Espanhol. A equipe do Fenômeno enfrenta o Villarreal, neste sábado, em casa, mas é apontada como zebra para as casas de apostas.

O Real Valladolid conseguiu o acesso à elite do futebol espanhol na última temporada. Mas, na visão das casas de apostas, o time é apontado como um dos que brigará contra o rebaixamento.

Já na estreia, contra o Villarreal, em casa, a equipe é apontada como zebra. A Sportsbet.io ( clique aqui e faça o seu cadastro ) paga 3.91 na vitória da equipe de Ronaldo. O empate na partida tem odd 3.56, enquanto a cotação do triunfo dos visitantes é de 1.91.

Na Bet365, as cotações estão parecidas. A casa paga 3.90 na vitória do Valladolid, contra 1.90 do Villarreal. O empate tem odd 3.60.

A Pinnacle, por sua vez, paga a maior cotação para a vitória do time de Ronaldo: 4.05. A casa coloca a odd .195 no triunfo dos visitantes e 3.78 no empate.

Dica aos apostadores

O Superesportes apresenta algumas opções interessantes para o confronto desta noite: