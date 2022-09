Time de Ronaldo, Valladolid vence a primeira partida na La Liga

No fechamento da quarta rodada de La Liga, Real Valladolid venceu o Almería por 1 a 0, com gol nos acréscimos. O duelo das equipes recém-promovidas para a primeira divisão aconteceu no Estádio José Zorilla, em Valladolid.

O panorama da partida foi o Valladolid com a posse de bola, tentando furar a defesa visitante. O atacante Sergi Guardiola foi quem mais tentou no jogo, com algumas chances perdidas, uma cabeçada no travessão, além de uma gol anulado por impedimento. Do lado do Almería, o ex-Santos Léo Baptistão fez sua estreia como titular, mas pouco criou para sua equipe.

No segundo tempo, o israelense Zalman Weissman saiu do banco de reservas do Valladolid para decidir a partida. Momentos antes do gol da vitória, o atacante teve uma chance cara a cara com o goleiro adversário, mas desperdiçou a oportunidade. Nos acréscimos do jogo, Weissmann teve uma segunda chance e mandou para o fundo da rede para garantir o triunfo dos donos da casa.

Com o resultado, o Valladolid conquistou a primeira vitória no espanhol e respira fora da zona de rebaixamento, subindo para a 16ª posição, com 4 pontos somados na competição. O Almería encerra a sequência de 3 jogos sem perder e cai na tabela, terminando a rodada na 13ª colocação, com 4 pontos.

Na próxima rodada, o Real Valladolid visita o Girona fora de casa, enquanto o Almería recebe a surpresa até aqui do Campeonato Espanhol, o quinto colocado Osasuna.