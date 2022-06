Time feminino do Bahia marca aos 42 do 2º tempo e arranca empate com o Vasco

O time feminino do Bahia ficou no empate por 1×1 com o Vasco, na tarde deste domingo (19), em duelo válido pela 2ª rodada da Série A2 do Campeonato Brasileiro.

Em partida disputada no CT Evaristo de Macedo, as Mulheres de Aço saíram atrás no placar. Moju inaugurou o marcador para o time carioca no segundo tempo. O empate tricolor saiu aos 42 minutos em cabeçada de Gabi Itacaré.

O resultado mantém o Bahia na liderança do grupo B do Brasileirão, com quatro pontos. O próximo compromisso do Esquadrão será contra o Botafogo, no Rio de Janeiro, no dia 3 de Julho.