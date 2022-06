Timemania concurso 1793 sorteia R$ 30 milhões hoje (9/6)

Um bolão de R$ 30 milhões será sorteado pelo Concurso Timemania 1793 nesta quinta-feira (9/6). Sem nenhuma aposta acertar as sete dezenas (02-16-20-25-33-37-71), o prêmio acumulou após o último sorteio, na terça-feira (7/6).

Para concorrer, o participante deve escolher dez números, entre os oitenta disponíveis e um “Time do Coração”. São sorteados sete números e um Time do Coração por concurso. Com três a sete acertos, ou acertar o time, o participante ganha.

O valor das apostas é R$ 3, as inscrições para essa edição encerram às 19h desta quinta e podem ser feitas pelo site oficial da Caixa Econômica. Os sorteios acontecem em formato virtual, às terças, quintas e sábados a partir das 20h.

Último sorteio

Na última terça, 28.080 apostas levaram o prêmio de R$ 7,50 destinado a quem acertou o time sorteado no concurso: Vila Nova

Outras 18 apostas acertaram seis das dezenas sorteadas e ganharam, cada uma delas, R$ 25.121,64. Mais 538 participantes acertaram cinco números e levaram um prêmio de R$ 1.200,71 cada. Ainda houve 10.472 apostas ganhadoras com quatro acertos e 98.579, com três.