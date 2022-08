Timo Werner retorna ao RB Leipzig após duas temporadas no Chelsea

Nesta terça-feira, o Chelsea confirmou a transferência do atacante Timo Werner ao RB Leipzig após defender os Blues por duas temporadas. O jogador de 26 anos tem contrato com a equipe alemã até 2026.

Na equipe inglesa desde 2020, Werner disputou 89 jogos, marcou 23 gols. Pelo Chelsea, conquistou três títulos, sendo eles a Liga dos Campeões, o Mundial de Clubes e a Supercopa da Uefa. Em sua última passagem pelo Leipzig, entre 2016 e 2020, o atacante marcou 95 gols em 259 partidas jogadas. Com isso, ele tornou-se o artilheiro da história do clube.

Os alemães estrearam no Campeonato Alemão no último domingo e empataram por 1 a 1 com o Stuttgart. Além disso, foram derrotados pelo Bayern de Munique na Supercopa da Alemanha. A equipe retorna aos gramados no sábado para enfrentar o Union Berlin, pela segunda rodada do campeonato nacional.