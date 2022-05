Tio é preso por estuprar quatro sobrinhas em comunidade indígena na Bahia

Um homem de 40 anos, investigado por estuprar quatro sobrinhas, teve o mandado de prisão temporária cumprido pela Polícia Civil no município Banzaê, no nordeste da Bahia, neste sábado (30). O suspeito e as vítimas fazem parte de uma comunidade indígena da região.

De acordo com a apuração, uma das garotas, de 12 anos, está grávida do abusador. O titular da Delegacia Territorial de Banzaê, delegado Equiber dos Santos Alves, explicou que a denúncia chegou à Polícia Civil por meio da Unidade de Saúde da Família (USF), que atende a comunidade. “Durante o atendimento da menina que está gestante, eles nos acionaram”, disse o delegado.

“As investigações também contam com o apoio do Conselho Tutelar e do Centro de Referência da Assistência Social”, acrescentou o titular.

Com o cumprimento da ordem judicial, o homem foi encaminhado à DT de Ribeira do Pombal, onde está custodiado, à disposição da Vara Criminal.