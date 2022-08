Tirando onda: labrador brasileiro é pentacampeão mundial de surf dog

Há alguns anos, surfistas como Gabriel Medina, Filipe Toledo e Ítalo Ferreira vêm se destacando no cenário mundial do surf, ganhando títulos e reconhecimento. No entanto, o que pouca gente sabe é que o primeiro brasileiro a ser campeão mundial do esporte foi Bono, um labrador de 12 anos. Ele é pentacampeão de surf dog, modalidade em que homem e animal competem juntos.

O cão é protagonista de uma série do Canal Off, em que viaja pelo mundo em busca de ondas incríveis em lugares paradisíacos, junto com o tutor Ivan Moreira. O pet influencer Bono tem mais de 250 mil seguidores no Instagram, canal no YouTube, além de ter entrado para o Guinness Book of World Records com a onda mais longa surfada na pororoca do Rio Amazonas. Foram 10 km e 410 m, no tempo de 33 minutos e 7 segundos.

Viajante, Bono já foi três vezes para o Havaí, outras dez vezes para a Califórnia (EUA), além de passagens pelo Peru, México, entre outros países.

Surf Dog Ao Metrópoles, o educador físico Ivan Moreira contou que tudo começou quando teve a ideia de colocar o “cãopanheiro” Bono em uma prancha de stand-up paddle. À época, ele morava no Leblon, na zona Sul do Rio, e começou a fazer trajetos até o Arpoador com o animal. “Ele subiu na prancha e abanou o rabinho. Vi que ele estava amarradão”, diz ele.

De acordo com o tutor, o surf começou cerca de oito meses depois, na Praia do Rosa, em Santa Catarina. “Estava na praia do Rosa Norte e vi umas ondinhas quebrando em um canto, onda de cerca de um palmo e resolvi tentar com o Bono. Ele deu uma deslizadinha e eu percebi que dava, quando descemos [da prancha] a reação da galera que estava na praia foi ótimo, palmas, assobios. Com isso resolvi procurar a modalidade”, conta Moreira.

Em sua busca, ele descobriu um campeonato mundial de surf dog, realizado na Califórnia (EUA). “Eu recebi o patrocínio de uma amiga para participar da competição e chegando lá vimos que era um mega evento. Fomos avançando nas baterias e saímos vencedores, isso foi em 2014, então o Bono foi o primeiro campeão mundial de surf brasileiro. O Gabriel Medina foi campeão ao final do mesmo ano”, relatou Moreira.

Depois disso, a dupla saiu vencedora do campeonato cinco vezes. “Infelizmente, neste ano, o campeonato não será realizado, mas as perspectivas são as melhores possíveis, a filha do Bono, Cacau, está seguindo os passos dele e está sinistra no surf. Seria a primeira vez que competiria com os dois juntos”.

Legado Seguindo os passos de Bono, os demais integrantes da família estão ganhando seu espaço nas águas. Há dois anos e meio a rotina dessa dupla mudou quando Ivan e a namorada Camila, resolveram viver juntos e se mudaram para Búzios. Logo em seguida nasceu a Cacau, filha do Bono e a Camila trouxe para morar com eles também o Bali, bull-terrier da família dela. Nascia então a Família Surf Dog. Mais recentemente, eles ainda adotaram Moqueca, sem raça definida.

“O Bono já tem 12 anos, é um coroa, mas a filha dele – Cacau – labradora chocolate igual a ele está sinistra de surf, e ela tem um diferencial, porque anda de skate e kite surf, então está todo mundo alucinado com ela. Filho de peixe, peixinho é, está seguindo os passos do pais e ela só tem dois anos”, diz Ivan Moreira.

Em relação à rotina de atividades físicas, Ivan conta que os treinos, tanto de natação, como de condicionamento, ocorrem de duas a três vezes por semana. “Atualmente, o Bono não corre mais comigo, afinal, ele não tem as mesmas articulações. Mas, antes, eu corria do Leblon para o Arpoador com ele, jogava um coco na água, para ele treinar natação, então o condicionamento físico dele era realmente muito bom”.

“Agora, quem me acompanha é a Cacau, ela está sendo minha companheira. Ela rema, entra no mar, fura onda, treina explosão e tudo isso se divertindo. Tudo isso só é possível porque eles estão se divertindo, o principal disso é o cachorro estar curtindo. Além disso, treinamos surf umas duas vezes, na semana. Hoje em dia, eu também tenho uma prancha que surfo com os dois juntos”, conta.

Valores Moreira relata ainda que “é muito gostoso compartilhar a vida com eles [os cachorros]”. O pai da família Surf Dog aponta que os valores do grupo ultrapassam o surf. “Os valores da nossa família são o amor, o respeito, a socialização dos pets. O Bono também é cãoterapeuta, fazemos um trabalho de visitação em asilos, com crianças e desde 2014 somos embaixadores da Casa Ronald, das crianças com câncer. Cacau também está entrando nesse trabalho que é muito legal e importante”, reforça Ivan.

“Eu sou muito apaixonado por esses anjinhos de 4 patas. Eles são demais”, finaliza.

