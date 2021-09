Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju inaugura pista de corda com visita escolar

Sociedade



Publicado em 15 de set de 2021 e atualizado às 11:21

Na manhã ensolarada da última sexta 10 de setembro de 2021, o TG 06-025 recebeu a visita dos alunos do 5º ao 9º ano da escola Fênix.

O evento iniciou com uma formatura, seguida do hasteamento do pavilhão nacional e apresentação de técnica de defesa pessoal, chamada de Simulação Militar de Ataque e Defesa (SMAD).

Com a recente construção de uma pista de corda nas instalações do TG, composta de falsa baiana, ponte três cordas, comando craw, passeio do tarzan, lepar e tirolesa, foi montado um cenário de guerra onde os alunos deveriam passar por diversos obstáculos.

A Srª Ronívia Barros, coordenadora pedagógica da escola Fênix, agradeceu à instituição e destacou que esse dia ficará marcado na memória das crianças, pois a forma pedagógica utilizada pelo Tiro de Guerra é excepcional. Disse que os alunos se sentiram importantes aos serem recepcionados pela tropa perfilada na entrada do quartel.

O destaque ficou marcado pela organização, coordenação, manutenção das instalações e segurança nas oficinas, já que para cada dupla de alunos existia um atirador responsável.

O 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, ressaltou a importância da visita dos alunos das escolas ao celeiro da civilidade e patriotismo – que é o Tiro de Guerra, explicou que, baseado na atividade finalística militar, a proposta foi desenvolver atributos como coragem (ao enfrentar os obstáculos), persistência (em conseguir ultrapassá-los), trabalho em equipe, liderança e proatividade.

O comandante disse ainda que, sob a ótica social do Exército Brasileiro, o TG está engajado em proporcionar uma atividade salutar às crianças do município de Itamaraju-BA, para que possamos amenizar o quadro melancólico que ora vivemos por causa da COVID-19.

Parabéns ao Tiro de Guerra de Itamaraju pela contribuição social proporcionada ao nosso município.

Por | TG 06.025