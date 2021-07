Tiro de Guerra de Itamaraju promove simulado para o concurso da Escola de Sargentos do Exército

Destaque



Publicado em 22 de jul de 2021 e atualizado às 11:35

Desde o início do ano, o TG 06-025 vem incentivando seus atiradores a prestarem concursos públicos, seja na área civil ou militar. Para tanto, se faz mister uma aplicada preparação intelectual direcionada, bem como psíquica e física.

Tendo em vista a quantidade considerada de Atiradores inscritos para concorrer as 1.100 vagas do Concurso de Sargentos do Exército [âmbito nacional], o 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, está programando a realização de dois simulados para o referido certame, que ocorrerá no dia 3 de outubro deste ano.

O primeiro simulado está previsto para dia 15 de agosto (domingo)

O segundo simulado está previsto para dia 19 de setembro (domingo)

O formato das exigências será similar ao do dia do exame, baseado no próprio edital.

– Local do simulado: instalações do TG (Rua São João, S/N, bairro Várzea Alegre)

– Fechamento dos portões para acesso – 12:15h

– Início do simulado – 13:00h

– Término do simulado – 17:00h

O 1º Sgt Jermesson ressalta que a intenção é proporcionar ao candidato as condições que irão se deparar no dia “D”, e esse é o motivo de a avaliação ser no domingo, pois a prova será nesse dia. Quem chegar 12:16 não entrará. Nas premissas da caserna trabalhamos com o princípio do treinamento difícil, combate fácil, concluiu o Cmt.

Além dos Atiradores, candidatos que moram em Itamaraju também poderão participar. O Tiro de Guerra está disponibilizando 30 vagas para não Atiradores.

O período de inscrição se encerra dia 06 de agosto – para o primeiro simulado, e 10 de setembro – para o segundo simulado.

A inscrição é gratuita e está sendo realizada pessoalmente, na secretaria do TG.

Parabéns ao Tiro de Guerra de Itamaraju por mais essa ação social voltada para os nossos jovens.

ASCOM – Tiro de Guerra 06.025 O Guardião do Monte Pescoço