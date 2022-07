Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju realizou solenidade de término do Curso de cabo e entrega da boina

Uma belíssima solenidade marcou a manhã de quinta-feira 7 de julho de 2022, na instituição militar Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju.

O evento destinou e marcou o termino do Curso de Formação de Cabos – CFC e a entrega da boina verde aos atiradores matriculados na instituição no ano corrente.

A solenidade marca o encerramento da primeira fase das instruções, onde os jovens tiveram a teoria e a prática da arte da guerra testada. Nesse período, além das instruções militares, os atiradores realizaram atividades sociais (entrega de cestas básicas, doação de sangue, visita à aldeia indígena, etc) e cursos profissionalizantes, tais como, curso de bombeiro hidráulico, informática, operador de motosserra e roçadeira.

O evento contou com a presença do Prefeito Marcelo Angênica, Major PM Kelly Ravani Comandante da 43ª CIPM, Delegado de Policia Civil Gilvan Meirelles, Secretário de Esporte e Cultura Gustavo Souto, Chefe da Guarda Muncipal Paulo Maria, Vinicius Borges Coordenador da Defesa Civil de Itamaraju, Gilney Rodrigues Presidente do CONSEG, Vereador Mazuk Ribeiro, Secretário da Junta Militar José Meirelles, Jorge Luiz e Nordenberg José – Representante da Maçonaria e Bonieque Ápil Subcomandante da GCM.

A solenidade foi prestigiada por familiares, amigos e convidados que acompanharam a marcialidade dos atiradores que adentraram ao pátio do tiro de guerra ao som da canção do expedicionário dando início a formatura.

O Atirador Bruno Jesus comandante da turma 2022, Turma Bicentenário da Independência do Brasil Soberania e Liberdade, fez a apresentação da tropa para as autoridades presentes, em seguida foi entoada a canção do exército.

De forma memorizada, o atirador Pedro Henrique – destaque do mês de junho, proferiu um resumo histórico do Tiro de Guerra de Itamaraju.

Curso de Formação de Cabo

No período de 18 de abril a 3 de julho do ano corrente, além das atividades básicas de combate foi realizado o curso de formação de cabo, onde 07 atiradores concluíram com aproveitamento.

O curso de cabo visa habilitar os atiradores a exercerem a função de comandante de pequenas frações, bem como de monitores, auxiliando o instrutor do TG no desempenho de funções.

O atirador Samuel (1º lugar do curso de Cabo) e o atirador Gomes (destaque do período básico) receberam um brinde ofertado pela empresa Muralha Segurança em Eventos e uma bolsa de estudos ofertada pelo curso Superamettas.

Após a conclusão do curso de cabo, os concludentes recebem um destaque especial diante da tropa ostentando no braço direito o braçal identificador de monitor e certificado de êxito, sendo entregue por familiares durante a solenidade, recebendo assim cumprimento do prefeito Marcelo Angênica.

O destaque ficou com a vibração e marcialidade apresentada pelo grupamento, emocionando o público presente.

Na fase de formação militar, o recebimento da boina tem um significado especial, moldado de honra e nobreza, onde o combatente passa a usufruir de respeito e admiração por ter alcançado um determinado grau de conhecimento na arte da guerra.

O 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, destacou a importância da solenidade, parabenizou os atiradores e agradeceu a presença das autoridades e familiares. Ressaltou que a sociedade itamarajuense tem voltado sua atenção para os jovens matriculados no Tiro Guerra, resultando em benefícios na formação dos mesmos.

O prefeito Marcelo Angênica, parabenizou os atiradores por cumprirem com êxito a missão de servir e proteger a nação, destacando que é um privilégio para o município contar com a representação do exército brasileiro, que através dos nobres atiradores e comandante vem proporcionando valores incalculáveis a sociedade através do civismo e cidadania, encerrou.

Em seguida foi feita a entrega da boina verde aos atiradores materializando o termino da primeira frase de instrução e o início do amadurecimento militar, que atingira o seu auge ao termino do ano de instrução.

Finalizando a solenidade a tropa desfilou em continência ao 1º Sargento Jermesson, ao som do dobrado Batista de Melo, sendo aplaudidos pelo público.

Logo após a solenidade o chefe de instrução realizou cumprimento as autoridades e familiares dos atiradores.

É notável que as ações do Exército Brasileiro, representado pelo Tiro de Guerra em Itamaraju, ratifica o seu lema “Braço Forte e Mão Amiga”, contribuindo na formação de recursos humanos com senso de patriotismo, civismo e fé na missão.