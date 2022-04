Tiro de Guerra 06.025 realiza formatura alusiva aoDia do Exército em Itamaraju

Na manhã desta terça-feira 19 de abril de 2022, o Tiro de Guerra 06-025 de Itamaraju, realizou a tradicional formatura de celebração do Dia do Exército Brasileiro – que ora completa 374 anos, instituição nascida a partir da fusão de raças, em defesa do solo brasileiro na Guerra dos Guararapes (1648).

Na solenidade, o chefe de instrução, 1º Sgt EB Jermesson Odely, enfatizou a data enaltecendo o espírito patriótico brasileiro, bem como a importância da força na integridade e desenvolvimento nacional, a partir dos objetivos nacionais de defesa, destacando os feitos do Exército Brasileiro no passado, presente, e os projetos em andamento para o futuro.

Os atiradores, matriculados há sete semanas, se destacaram na marcialidade e no canto da canção do Exército.

Estiveram presentes na solenidade os inspetores Sena e Porto, representando a Guarda Civil Municipal.

A Ordem do dia, emanada pelo Comandante do Exército, foi proferida pelo atirador Pedro Henrique.

Após a formatura, o TG 06 – 025 realizou competições entre seus pelotões, incluindo atividades esportivas (cabo de guerra, pista de corda, corrida de revezamento, flexão e barra), ordem unida, conhecimento geral militar e cálculos matemáticos, sagrando-se campeão o Pelotão Caveira.

Os jovens Atiradores colocaram em prática o espírito de corpo, camaradagem e superação, predicados exigidos na formação militar. Após as atividades, foi realizado o hasteamento do pavilhão nacional, em seguida, celebraram o resultado da competição com lanche.