Tiro de Guerra de Itamaraju-BA recebe instrução de animais peçonhentos

Na manhã desta quinta-feira 28 de julhos de 2022, os atiradores do Tiro de Guerra 06-025 de Itamaraju, tiveram instrução de animais peçonhentos com agentes do ICMBIO (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade).

No primeiro momento, o Agente Marco Antônio de Freitas – Geógrafo e Zoólogo, apresentou as diferenças entre animais venenosos e peçonhentos, desmistificou lendas e tirou dúvidas dos Atiradores.

Os peçonhentos ajudam no controle biológico. As serpentes são excelentes no controle de roedores, que além de serem animais pragas, são vetores de doenças. As aranhas são primordiais no controle de insetos, que também podem ser considerados pragas e transmissores de diversas epidemias.

Em seguida, foram apresentadas espécies de cobras, onde os jovens tiveram a oportunidade do primeiro contato com os animais sem nenhum risco de ataque das espécies.

Após a prática, o Atirador Ammyn complementou os agradecimentos e passou às mãos do Sr Marco Freitas um certificado como reconhecimento pela transmissão do conhecimento.

Por fim, o 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, destacou que a instrução ministrada é sine qua non à formação de qualquer combatente que venha operar em região de selva. Dessa forma, os Atiradores do TG 06-025 progride numa formação militar de nível excepcional.

Parabéns pelo nível de trabalho desenvolvido pelo novo comando do Tiro de Guerra. Quem acompanha suas redes sociais (Instagram), nota a quantidade de atividades realizadas em curto período de tempo. É o Exército Brasileiro se fazendo presente em Itamaraju-BA.

Nos próximos dias outras palestras estão previstas na instituição, elevando assim, o nível de conhecimento dos atiradores.