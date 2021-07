Tiro de Guerra de Itamaraju é destaque na instrução de tiro real no 35° Batalhão de Infantaria do Exército em Feira de Santana

Destaque



Publicado em 27 de jul de 2021 e atualizado às 10:20

No período de 23 a 25 de julho de 2021, a instituição militar Tiro de Guerra 06.025 de Itamaraju, percorreu cerca de 665 Km até a cidade de Feira de Santana, realizando a pratica do Tiro de Instrução Básica.

A atividade foi coordenada pela equipe de instrução do 35° Batalhão de Infantaria do Exército. Após instruções teóricas os atiradores seguiram para o tiro real, utilizando o Pára-Fal calibre 7,62mm – armamento de dotação das tropas especiais do Exército Brasileiro. Destaca-se que essa foi a primeira vez que os Atiradores usaram tal armamento.

A prática do tiro de fuzil é atividade de fundamental importância dentro do Exército, já que a eficiência operacional de uma tropa está intrinsecamente ligada à capacidade combativa de cada integrante.

A utilização correta do armamento, desde seu manuseio, tiro e manutenção, exige do combatente o desenvolvimento apurado de atributos da área afetiva como coragem, precisão, serenidade e perfeccionismo, explicou o 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução do TG 06-025 de Itamaraju.



O Cmt ressaltou o elevado destaque dos atiradores nos quesitos disciplina militar, participação nas instruções, vibração e acertos nos alvos, representando o município itamarajuense de forma positiva.

Alisson Sincorá destacou-se como o melhor atirador, alcançando menção EXCELENTE em quase todas as modalidades.

O 1º Sgt Jermesson, agradeceu a Prefeitura de Itamaraju, pelo apoio no deslocamento e doação do protetor auricular e lanche ofertado aos atiradores, enfatizando que a parceria da gestão é fundamental para a continuidade das ações da instituição militar.

Parabéns ao Tiro de Guerra 06-025, que vem contribuindo com Itamaraju, através de seu Braço Forte e Mão Amiga.

