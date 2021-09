Tiro de Guerra de Itamaraju, marcha de 12km em cumprimento ao quadro de atividades

Destaque



O tiro de Guerra de Itamaraju (06-025) vem se destacando com a realização de diversas atividades no ano corrente.

Iniciando o mês de setembro 2021, a instituição destacou-se pelo cumprimento de mais uma ação do quadro de atividades do programa de instrução, os tiradores realizaram uma marcha de 12km, tendo as instalações do TG como ponto de saída e chegada.

Os jovens iniciaram o deslocamento, às 05:30h, até o topo do bairro Bela Vista, precedidos da equipe de balizamento e bandeira insígnia, conduzida pelo Atirador destaque do mês de agosto. Durante o deslocamento, a população os saudavam com palmas e palavras de incentivo.

O exercício iniciou com preparação do apronto operacional e pernoite em abrigos improvisados, confeccionados pelos próprios combatentes.

O 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução da instituição militar avaliou o resultado do exercício como excepcional, explicou que a marcha faz parte do programa de instrução militar e tem por objetivo desenvolver nos Atiradores, atributos como: rusticidade, espírito de corpo e resiliência, condicionando-os progressivamente para o desenvolvimento de atividades mais intensas, que ainda advirão.

Ressaltou ainda, que a marcha é apenas uma forma de deslocamento para o combate, significa, portanto, que ao finalizar o percurso, o combatente deverá estar em total condições para iniciar o confronto.

Durante o mês de setembro do ano citado, uma série de atividades estão previstas proporcionando aos atiradores instrução, capacitação e formação social, fortalecendo os vínculos institucionais em defesa do Brasil, em representatividade ao Exército Brasileiro através do Tiro de Guerra de Itamaraju, ocupando lugar de destaque na sociedade.

Parabéns ao nosso Tiro de Guerra, que de forma incansável, através do seu Braço Forte e Mão Amiga, vem contribuindo na formação militar e cidadã dos jovens itamarajuenses.

