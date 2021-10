Tiro de Guerra de Itamaraju participa de palestra de prevenção ao suicídio

Destaque



Publicado em 21 de out de 2021 e atualizado às 13:42

Frente à delicadeza do assunto, na manhã desta quarta-feira (20 OUT), a psicóloga Elisabete Alves ministrou uma palestra para os atiradores do TG 06-025 com o objetivo de conscientizá-los sobre a gravidade do problema e formas de evitar o suicídio. A atividade aconteceu na clínica de recuperação Antonio Bocoro.

De forma descontraída, os jovens tiveram oportunidade de tirar dúvidas, bem como compartilhar experiências sobre o tema abordado. Após a palestra, o monitor Carneiro fez o agradecimento e entregou às mãos da psicóloga Elisabete um certificado de agradecimento.

O 1º Sgt Jermesson, Chefe de Instrução, destacou que a iniciativa está baseada na razão de existir do Tiro de Guerra, de sorte que, além de propiciar a prestação do serviço militar inicial, deve contribuir para a formação cidadã dos atiradores.

Destacou ainda, que a efetiva participação e contribuição da sociedade itamarajuense, somada à atenção da gestão municipal, tem engrandecido na formação dos jovens, muito embora, estejamos acometidos num período de pandemia.