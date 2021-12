Tiro de Guerra de Itamaraju tem palestra com perito da Polícia Civil da Bahia

Destaque



Publicado em 30 de nov de 2021

Na manhã desta segunda-feira (29) de novembro, os atiradores do TG 06-025 do município de Itamaraju receberam a ilustríssima visita do Dr Saulo Menezes, médico períto da Polícia Civil da Bahia, lotado em Teixeira de Freitas-BA.

Na oportunidade, o Dr Saulo, integrante da reserva do Exército Brasileiro como oficial médico, e filho do segundo chefe de instrução deste TG, apresentou as atividades desenvolvidas na polícia técnica e forma de ingresso.

Num segundo momento compartilhou suas experiências vividas no seio militar, reforçando aos Atiradores o vínculo inseparável entre o Exercito Brasileiro e aqueles que o tem como balisa. Destaca-se que essa é a segunda vez neste ano que o Dr Saulo palestra para os jovens Atiradores do TG 06-025.

Fonte | Rede Social TG 06-025