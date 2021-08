Tiro de Guerra de Itamaraju visita Centro de Referência em Atendimento Social

Destaque



Publicado em 24 de ago de 2021 e atualizado às 16:12

Durante a manhã de sexta-feira 21 de agosto de 2021, Atiradores do TG 06-025 realizaram visita técnica ao Centro de Referência em Atendimento Social (CRAS II), localizado no bairro Bela Vista.

Na oportunidade, a equipe coordenada pela Assistente Social Jociane Almeida, apresentou o quadro situacional do município, a área de abrangência, bem como os serviços prestados pela Prefeitura de Itamaraju, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social à comunidade.

As palestrantes enfatizaram a importância de a comunidade conhecer os benefícios disponíveis, a forma e requisitos para pleiteá-los. Buscaram, ainda, sensibilizar os jovens como sendo potenciais células propagadoras das políticas sociais do município.

O 1º Sgt Jermesson, Cmt do Tiro de Guerra, agradeceu à coordenadora Jociane, e ressaltou que o conhecimento passado na palestra contribuirá, significativamente, na formação dos atiradores, tornando-os cidadãos por excelência – conhecedores de seus direitos e deveres, compasso vital para a engrenagem harmônica da senda social.

Foi aberto espaço para perguntas do público sendo sanadas as dúvidas, no final da atividade, os Atiradores puderam saborear um lanche, oferecido pela instituição.

É o Exército Brasileiro e prefeitura de Itamaraju usando o braço forte e a mão amiga na transformação dos nossos jovens.