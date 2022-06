Tiroteio assusta moradores de Águas Claras, em Salvador

Os moradores de Águas Claras, em Salvador, viveram momentos assustadores na noite de terça-feira (14), quando a Rua Benedito Jenkis foi palco de um intenso tiroteio que durou cerca de 20 minutos. Até o momento, a polícia informou não há registro de feridos.

Policiais militares da 3ª Companhia Independente da Polícia Militar, com apoio de equipes da Rondesp Central e do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq), foram acionados em razão de informações de disparos de arma de fogo em Águas Claras. As guarnições realizaram incursões em toda a região, mas suspeito foi localizado. O policiamento segue reforçado em todo o bairro.

Bairro vizinho de Águas Claras, uma troca de tiros também aconteceu em Valéria na madruga de terça-feira (14), assustando os moradores. De acordo com a Polícia Militar, populares denunciaram homens disparando armas de fogo na rua do Lavrador, na localidade do lixão. Por conta disso, a circulação de ônibus foi suspensa na região, mas retornou nesta quarta-feira (15).

Durante rondas da 31ª CIPM, responsável pelo policiamento na região, as equipes avistaram um grupo de homens armados que passaram a atirar contra os policiais. Houve revide, iniciando um confronto.