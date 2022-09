Tiroteio da Maré (RJ) fecha 35 escolas e 3 postos de saúde na região

O dia amanheceu com um intenso tiroteio no Complexo de Favelas da Maré, na zona norte da cidade do Rio de Janeiro, impedindo moradores de saírem para trabalhar e crianças de irem para a escola.

Ao todo, 35 escolas da rede municipal e três unidades de saúde do município, que funcionam na Maré, não abriram nesta segunda-feira (26).

Agentes das polícias Militar e Civil do estado entraram nas comunidades da Vila do João e Vila dos Pinheiros para conter uma tentativa de invasão de criminosos de facções rivais pelo controle da venda de drogas.

No confronto, três homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas foram baleados e morreram a caminho do Hospital Federal de Bonsucesso.

De acordo com o porta-voz da PM, o tenente coronel Ivan Blaz, os serviços de inteligência das duas corporações já tinham informações de que esses grupos eram responsáveis por roubos de veículos, inclusive de cargas, nas Linhas Vermelha e Amarela, e também em vários bairros da zona norte.

Ainda segundo Blaz, a situação está estabilizada tanto na Vila do João, como na Vila dos Pinheiros, mas agentes das polícias militar e civil continuam nas comunidades, enquanto policiais do Batalhão com Cães fazem varredura nas imediações para localizar criminosos que estejam escondidos.

Segurança Rio de Janeiro Leila dos Santos / Guilherme Strozi Cristiane Ribeiro – Repórter da Rádio Nacional Complexo da Maré Favela da Maré tiroteio Mortes Polícia Militar 129:00