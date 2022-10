Tiroteio interrompe agenda de Tarcísio em Paraisópolis, na zona sul de SP

Um tiroteio na comunidade de Paraisópolis, na zona sul de São Paulo, na manhã desta segunda-feira, 17, interrompeu a agenda do candidato ao governo paulista pelo Republicanos, Tarcísio de Freitas. O candidato deixou o local em segurança, com a equipe e jornalistas. A Polícia Militar (PM) informou que uma pessoa foi baleada. O motivo do tiroteio ainda está sendo investigado.

Pelo Twitter, Tarcísio informou que todos estavam bem e que foram “atacados por criminosos”, sem dar detalhes. “Nossa equipe de segurança foi reforçada rapidamente com atuação brilhante da @PMESP (Polícia Militar do Estado de São Paulo)”, relatou. “Um bandido foi baleado. Estamos apurando detalhes sobre a situação “

Também pelo Twitter, o senador Flávio Bolsonaro (PL) afirmou que conversou com o candidato ao governo de São Paulo pelo Republicanos após o ocorrido e que o ex-ministro “está bem”. O parlamentar, um dos filhos do presidente Jair Bolsonaro (PL), aliado de Tarcísio, classificou o tiroteio como “atentado” também sem dar fundamentos, não ressaltou que não houve vítimas fatais.