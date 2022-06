Tiroteio termina com mulher baleada e veículo abandonado em Itamaraju

Um tiroteio durante a tarde desta quinta-feira (30), na região do bairro Novo Prado, no acesso da rodovia BR-101 em Itamaraju, assustou moradores e pessoas que seguiam pela rodovia. O episódio terminou com uma mulher baleada e um veículo abandonado no perímetro urbano.

Conforme informações passadas as autoridades policiais, dois atiradores ocupando um veículo de cor escura, interceptaram os ocupantes de um veículo modelo VW Polo de cor branca licenciado em Porto Seguro e abriram fogo com vários disparos.

Os atiradores estavam em busca de um indivíduo que havia recebido alta da unidade hospitalar do município, vítima de uma tentativa de homicídio na cidade de Porto Seguro, durante o período noturno de quarta-feira (29).

Durante a interceptação no bairro Novo Prado, uma mulher foi baleada na região da cabeça, sendo socorrida por pessoas que transitavam pelo local.

Os ocupantes do veículo VW Polo, conseguiram fugir dos atiradores e acessaram a BR-101, no entanto, buscaram auxilio em estabelecimentos comerciais às margens da rodovia e abandonaram o veículo crivado de tiros, na Rua Ceará, aos fundos de uma instituição de ensino no bairro Santo Antônio do Monte, fugindo posteriormente em sentido a vegetação no bairro Marotinho.

Rondas foram intensificadas pelos militares do PETO, na tentativa de localizar os suspeitos. O veículo abandonado foi removido do local e a mulher baleada recebeu os cuidados na unidade hospitalar do município, onde seu estado de saúde é estável.

A polícia tenta identificar os autores dos disparos e segue investigando o caso.