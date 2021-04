Tita Stoll está entre os finalistas do “Festival Desafio das Bandas”

A cantora mirim, ex The Voice Kids, Tita Stoll está entre os 6 finalistas do “Festival Desafio das Bandas”, com sua música autoral “Primeira Ilusão”.

O “Festival Desafio das Bandas” é de realização da Mafra Escola de Música e acontece de forma online, pelo YouTube. São seis semifinalistas, que já estão com seus vídeos disponíveis no canal da escola para votação, todos com músicas autorais.

Tita Stoll começou sua carreira de cantora com apenas 5 anos de idade, quando ganhou um concurso de canto. Escreveu sua primeira música aos 8 anos, se tornando a compositora mais nova registrada na União Brasileira de Compositores (UBC). Recentemente, foi destaque da edição de 2019 do reality show ‘The Voice Kids’, da Rede Globo, integrando o time de Claudia Leitte. Também já participou de diversos musicais, tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, como ‘Peter Pan’, ‘A Bela Adormecida’, ‘A Bela e a Fera’, ‘O Mágico de Oz’ e ‘A Branca de Neve’, todos dirigidos por Billy Bond.

Para votar na música “Primeira Ilusão” de Tita Stoll basta entrar no canal do YouTube, assistir e curtir o vídeo. A votação encerrará ao vivo no próximo domingo, dia 25 de abril, em uma live pelo YouTube da Mafra Escola de Música às 18h.

Veja o vídeo: