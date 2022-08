Tite abre espaço na zaga e cita Bremer, Rodrigo Caio, Nino e Veríssimo

O técnico Tite admite a possibilidade de experimentar novas opções ou voltar a chamar atletas já testados para a zaga da Seleção Brasileira. Em entrevista exclusiva ao Superesportes, o comandante citou algumas opções que tem observado com mais atenção: Bremer (Juventus), Rodrigo Caio (Flamengo), Nino (Fluminense), Lucas Veríssimo (Benfica) e Felipe (Atlético de Madrid).

“O Bremer está, sim (na lista de observados pela Seleção). Eu não seguro informações, porque também entendo que é um reconhecimento ao trabalho de todos os atletas em alto nível”, iniciou o treinador, ao ser questionado sobre o defensor que apareceu no profissional com a camisa do Atlético.

“É o Bremer, sim, É uma recuperação do Lucas Veríssimo, que jogou muito conosco e já estava fazendo no Santos uma grande campanha. É uma recuperação do Rodrigo Caio. O Nino, que agora não está em seu melhor momento, mas estamos acompanhando (…). O Felipe”, citou o treinador, que prepara a lista de 26 convocados para a Copa do Mundo do Catar.

Entre um nome e outro, Tite mencionou também Diego Carlos, do Aston Villa, zagueiro que recentemente sofreu uma ruptura no tendão de Aquiles e não vai ser recuperar a tempo de disputar o Mundial.

“Nós entramos em contato, e eu também, particularmente, com o Diego Carlos, que rompeu o tendão e foi para o Aston Villa. É, sim, buscar esses atletas e deixá-los preparados, ter aquela relação humana. Eu vou passar por um conflito muito grande quando tiver que definir os 26 convocados pelo lado humano. Sei o quanto cada um deles está trabalhando para que possa ir para uma Copa, que é um sonho”, pontuou.

“Então, é para eles, todos esses atletas, se sentirem que estão sendo respeitados de uma forma humana, que a escolha vai ser em cima de detalhes técnicos, mas sempre com esse lado preservado. E falando com esses atletas anteriormente, no caso, o Diego Carlos por ter machucado. Ele, alijado da oportunidade de brigar (pela vaga), disse: ‘Pô, professor, um abraço. Estou me recuperando aqui e vou estar torcendo’. Então, é estabelecer esses vínculos, assim como os com outros atletas que possam surgir” concluiu.