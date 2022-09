Tite comenta novidades da Seleção e retorno de Éverton Ribeiro

O técnico Tite divulgou na manhã desta sexta-feira (9/9), na sede da CBF, a convocação da Seleção Brasileira para os últimos desafios da equipe antes da Copa do Mundo, no Catar: os amistosos contra Gana e Tunísia. Além de Pedro, do Flamengo, duas novidades da lista chamaram a atenção. São elas os zagueiros Ibañez e Bremer.

Convocação de Ibañez

Atualmente na Roma, Ibañez foi revelado pelo Fluminense, mas só veio a se destacar no futebol italiano, em passagem pela Atalanta. Em coletiva, o treinador explicou a escolha pelo jogador, que recebeu sua primeira chance para defender o Brasil, e já chegou a ser especulado para vestir as cores da Itália.

“O acompanhamento vem desde as categorias de base. Conversamos com técnicos e acompanhamos seus jogos. Já a questão da outra convocação, eu busquei na Roma um contato com o Mourinho, que foi extremamente solícito. Colocando do grande momento dele também. Jogando com linha de três ou linha de quatro. Algumas até como lateral. Este melhor momento, este crescimento do atleta são fundamentais”, justificou Tite.

Convocação de Bremer

Assim como seu companheiro de posição, Bremer viveu cenário semelhante em sua carreira. O atleta teve curta passagem por São Paulo e Atlético, e ganhou holofotes após ser eleito o melhor defensor do último Campeonato Italiano, com a camisa do Torino. O destaque foi tão grande, que ele foi contratado pela Juventus, no início desta temporada, e, segundo Tite, manteve o alto nível de atuação.

“O Bremer foi considerado o melhor defensor no último Campeonato Italiano. Teve a transferência do Torino para a Juve agora. Está fazendo um belo campeonato de novo. Escola italiana que é bastante exigente nas ações defensivas. Tem todos atributos para estar brigando com Magalhães, Ibañez, Lucas Veríssimo, Rodrigo Caio de volta. Felipe do Atlético de Madrid, Nino, Léo Ortiz… têm de estar todos elevando o nível”, comentou.

Retorno de Éverton Ribeiro

Quem reapareceu na chamada do técnico foi Éverton Ribeiro, que vive grande fase pelo Flamengo. O jogador é um dos protagonistas da equipe na temporada e voltou a ser lembrado pelo treinador. Phillipe Coutinho, por sua vez, ficou de fora. Tite comentou a concorrência entre os meio-campistas.

“Há uma concorrência entre eles, jogadores criativos da posição. É um jogador da criação, teve seus testes. Quero elogiar o trabalho de Dorival Júnior. Conseguiu em pouco tempo ajustar a equipe de uma forma. Fazer complemento de setores e complemento de equipe, o que é muito difícil. Em cima da retomada de alto desempenho do Éverton e do Flamengo, de uma formageral, eleva o nível técnico dos atletas. Esta sintonia entre preparação física e ajuste técnico e tático faz esta evolução. Eles concorrem sim. É um grande jogador. O Couto também é um extraordinário jogador”, avaliou.

Amistosos

O amistoso diante da Gana está marcado para o dia 23 de setembro, em Le Havre, na França. Na sequência, no dia 27, o Brasil encara a Tunísia, em Paris. O Brasil figura no grupo G do Mundial, ao lado de Camarões, Suíça e Sérvia.